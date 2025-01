Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Chema Andrés , mediano classe 2005 del Real Madrid .

Che giocatore è?

Andrés è un giocatore che si distingue per la sua personalità e per le sue spiccate doti di leadership, qualità che lo rendono un riferimento centrale per il gioco della squadra. La sua capacità di lettura del gioco è accompagnata da una notevole visione periferica e dalla rapidità nel prendere decisioni, doti che gli permettono di dettare i tempi della manovra, sia in fase di impostazione che nello sviluppo dell’azione. In fase offensiva, si fa apprezzare per la precisione nei passaggi lunghi, riuscendo spesso a premiare i movimenti dei compagni con lanci calibrati. Sa inserirsi in avanti per accompagnare l’azione, mostrando anche buone capacità balistiche nei tiri dalla distanza. Inoltre, risulta pericoloso sui calci piazzati, dove eccelle nei colpi di testa. Dal punto di vista difensivo, Andrés offre sicurezza nella copertura della profondità grazie al suo ottimo senso della posizione. Tuttavia, deve lavorare sulle scelte di tempo quando esce in pressing sull’avversario e soffre le ripartenze rapide di giocatori dotati di maggiore velocità. Un altro aspetto che lo contraddistingue è la sua padronanza tecnica: gestisce bene il pallone sotto pressione e adotta posture sempre efficaci per ricevere la palla e proteggere il possesso. Questa abilità, unita alla sua intelligenza tattica, lo rende un playmaker ideale per il ruolo di regista davanti alla difesa.