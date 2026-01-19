Coppa d’Africa in archivio, c’è mercato per la Fiorentina? Dalle Comore al Camerun

Puntata speciale di VN Scout, e stavolta cambia la firma perché ci si affida a chi la Coppa d'Africa l'ha seguita per conto di un altro portale. In tempo di mercato, ormai da un paio d'anni, Violanews vi intrattiene, oltre che con le notizie vere e proprie che riguardano la Fiorentina, con gli studi su profili in giro per l'Europa e non solo che, per valore, caratteristiche e potenzialità, potrebbero fare al caso della causa gigliata.

La Coppa d'Africa è finita, con la clamorosa vittoria del Senegal sui padroni di casa del Marocco ai supplementari, quando mancano esattamente due settimane alla fine della sessione invernale di mercato. La tentazione sarebbe quella di farcire questa carrellata di stelle assolute, ma non perdiamo di vista il fatto che si sta parlando di Fiorentina e quindi, nel selezionare i talenti africani che potrebbero essere oggetto d'interesse da parte di Goretti (e Paratici) dobbiamo scartare non solo i super top come Brahim Diaz, Hakimi, Marmoush e Osimhen, ma anche giocatori ancora non così reclamizzati o non così famosi in Italia, ma già fuori portata, tipo Baleba del Camerun, che gioca nel centrocampo del Brighton e vale già 50 milioni. Vediamo quindi, grazie anche ai dati di Sofascore, quali sono i profili alla portata, anticipandovi subito che anche con questi filtri il talento non manca assolutamente.