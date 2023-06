VN – Saponara al passo d’addio: preso Brekalo per un motivo

Anche Saponara ad un passo dall'addio dopo Venuti: non c'è congruenza con la Fiorentina sul futuro. Brekalo acquistato anche per questo

Arrivano conferme anche sul possibile addio di Riccardo Saponara in estate. Secondo quanto raccolto, il calciatore, essendo in scadenza a fine giugno, avrebbe chiesto un biennale per proseguire il suo percorso, ma la Fiorentina era già dubbiosa se prolungargli di un anno il contratto.