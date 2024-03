VN – Salta il pranzo Uefa tra Fiorentina e Maccabi

Che sia un avvicinamento particolare alla partita di stasera di Conference League, lo abbiamo capito bene. La partita tra Maccabi Haifa e Fiorentina si disputa a Budapest, dunque in campo neutro, per via della guerra in corso in Israele. E come vi abbiamo raccontato ci saranno misure straordinarie per il controllo dell’ordine pubblico stasera fuori dalla Bozsik Arena. Un’attesa inedita che non vedrà andare in scena neanche il consueto pranzo tra i due club e i delegati UEFA. Secondo quanto abbiamo raccolto, infatti, il Maccabi per rispetto della situazione in Israele, non ha ritenuto opportuno farlo.