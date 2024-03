VN – “Ricordando Davide Astori”, in campo a Signa per il Capitano

In campo la Curva Fiesole e gli Amici di di Davide per ricordare l'eterno capitano della Fiorentina

Per ricordare l'eterno Capitano viola, a Signa si è disputato quest'oggi un match benefico tra la "Curva Fiesole" e gli "Amici di Davide". L'iniziativa "Ricordando Davide Astori", non ha visto la presenza dei familiari di Davide che però hanno mandato un messaggio pieno di affetto nei confronti di tutta la tifoseria gigliata, una vera e propria famiglia che anche a distanza di anni non manca di ricordare Davide Astori (per ultimo lo striscione durante la sfida contro la Roma) Di seguito l'immagine, targata Violanews, della sfida in cui vediamo sullo sfondo tutti i vessilli dei gruppi della Curva.