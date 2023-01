VN – Ranieri può lasciare la Fiorentina, a giorni attesi sviluppi

Nella lista dei giocatori che possono lasciare la Fiorentina nella finestra invernale di trasferimenti c'è certamente anche Luca Ranieri. Sul difensore, classe 1999, si registra l'interesse di alcuni club di Serie A che potrebbero convincerlo a partire già a gennaio. Fino a questo momento Ranieri ha trovato pochissimo spazio, appena due presenze (una in campionato e una in Conference League). Una sua partenza nelle prossime settimane non è affatto da escludere, nell'ottica del giocatore di trovare un minutaggio maggiore altrove. Ricordiamo che il suo procuratore - Mario Giuffredi - è lo stesso di Youssef Maleh e Fabiano Parisi, attorno ai quali nelle ultime ore ruota il mercato della Fiorentina.