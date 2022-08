VN – Ora Kouame può restare a Firenze: il punto

L'impiego da titolare, a sorpresa, nella gara di ieri potrebbe cambiare il destino di Christian Kouamè. L'attaccante era considerato in uscita anche perchè Italiano non l'aveva quasi mai utilizzato neanche in amichevole. Poi la chance per Fiorentina-Cremonese, che il giocatore ha sfruttato bene con l'assist per l'1-0 di Bonaventura e altre buone giocate nel ruolo di esterno. E adesso?