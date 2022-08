VN – Kouamé sempre più verso l’estero: piace in Francia e Germania

Si prospetta un'altra cessione in prestito all'estero per Christian Kouamé. Per lui i maggiori interessi arrivano da Francia e Germania

Nicolò Schira

Si profila una cessione nuovamente in prestito per l'attaccante viola Christian Kouamé, rientrato a Firenze dopo l'esperienza in Belgio con la maglia dell'Anderlecht. L'ex Genoa e Cittadella, però, potrebbe presto fare le valigie per lasciare nuovamente il nostro Paese, visto che ad oggi, come raccolto dalla nostra redazione, le sirene principali vengono da Francia e Germania.

Tutto fermo

Anche perché le pretendenti in Serie A riflettono su altri nomi oppure hanno il reparto offensivo saturo. L'Empoli, dopo aver acquistato Lammers e Cambiaghi ha attualmente stoppato i movimenti in entrata davanti, mentre anche l'interesse del Bologna si è raffreddato. Fra le formazioni potenzialmente interessate potrebbe rimanere lo Spezia, ma ad oggi non è una prima scelta per la formazione ligure.

Sirene straniere

Pare così possibile che per Kouamé si aprano ancora le porte di una massima serie estera. I principali interessi sono arrivati dai tedeschi dell'Augsburg, che militano in Bundesliga, ma anche dai francesi del Nantes in Ligue 1.