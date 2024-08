VN – Nuovo difensore, tutto tace. Intanto possono arrivare due rinnovi

Una volta risolta la questione relativa a Nico Gonzalez, la Fiorentina cercherà di chiudere le ultime situazioni rimaste ad oggi irrisolte. Tra cui, forse, quella più urgente, ovvero l'arrivo di un nuovo difensore che possa rappresentare un ricambio valido per il terzetto titolare Quarta-Pongracic-Ranieri. Ad oggi ci sono solo il giovane Comuzzo e gli adattati Kayode-Biraghi. Per il momento, però, il vero obiettivo del duo Pradè-Goretti non è ancora emerso: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, i nomi usciti anche recentemente non scaldano gli animi, anzi. A fine mercato, poi, la società gigliata si concentrerà su alcune situazioni contrattuali e potrebbero arrivare due rinnovi. In primis quello di Luca Ranieri (scadenza 2026), ma anche quello di Christian Kouamé, il cui accordo con la Viola termina il prossimo 30 giugno 2025.