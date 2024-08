VN – Gonzalez alla Juve, si tratta. Bianconeri all’assalto finale dopo il Como

Settimana prossima verrà deciso il futuro di Nico Gonzalez , il quale, con ogni probabilità, lascerà Firenze e la Fiorentina. Ormai la rottura c'è ed i viola punteranno tutto sulla coppia Colpani-Gudmundsson per la propria trequarti. In questo momento la squadra maggiormente accreditata ad accaparrarsi il cartellino del nazionale argentino è la Juventus. Attualmente i dirigenti bianconeri sono concentrati sull'operazione Koopmeiners, che vogliono chiudere nelle prossime ore. Dopo la sfida contro il Como, in programma lunedì, ci sarà l'assalto finale e decisivo, in un senso o nell'altro, per l'ex Stoccarda.

Due alternative

Nel caso in cui la trattativa tra Juventus e Fiorentina saltasse (in modo sorprendente), Gonzalez non rimarrà comunque alla Fiorentina. E' pronta, infatti, ad intervenire una squadra straniera, che segue da settimane l'evolversi della vicenda legata all'attaccante sudamericano. Come ultima pista, poi, non bisogna dimenticare l'Atalanta, che resta sì sullo sfondo ma che ancora non ha rinunciato del tutto a Gonzalez.