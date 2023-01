VN – Non solo Dutu nel mirino del Gubbio: piace anche Spalluto

Non ci sarebbe solamente il giovane difensore Eduard Dutu nel mirino del Gubbio. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostre redazione, il club che attualmente milita in Serie C nella giornata di oggi, martedì 3 gennaio, proverà ad affondare il colpo anche per Samuele Spalluto. L'attaccante, dopo l'esperienza non positiva alla Ternana ha bisogno di più spazio e questa potrebbe rivelarsi un'opportunità da non farsi scappare.