VN – Dutu, si fa sotto una formazione umbra. E’ bagarre in Serie C per il rumeno

Mezza Serie C su Eduard Dutu, centrale di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Reggina in Serie B. Nella compagine calabrese il classe 2001 non ha trovato spazio ed in queste ore il suo entourage è a lavoro per trovare al difensore rumeno una nuova sistemazione. Su di lui non ci sono solo Ancora, Carrarese e Vicenza, come appunto vi avevamo anticipato quest'oggi, ma anche e soprattutto il Gubbio. Domani il club umbro incontrerà gli agenti di Dutu per cercare di trovare la quadra e sorpassare le altre pretendenti.