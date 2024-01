VN – Mina-Cagliari, ci siamo. Tutto pronto per Belotti

Movimenti in entrata e in uscita in casa Fiorentina. Infatti, come raccolto dalla nostra redazione, Mina diventerà un nuovo giocatore del Cagliari. La cessione dell'ex Barcellona è ormai in chiusura. Intanto, quest'oggi è previsto l'arrivo di Andrea Belotti a Firenze. I club hanno trovato l'accordo e dopo le visite mediche di rito, l'attaccate diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina.