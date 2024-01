VN – La Fiorentina a lavoro per Giugno: occhi su un talento del Frosinone

La Fiorentina oltre a pensare al mercato invernale è già catapultata sulla prossima stagione. Dopo il nome di Perez dell'Udinese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina avrebbe gli occhi puntati sul giovane difensore del Frosinone Ilario Monterisi. Il classe 2001 in questa stagione ha collezionato 19 presenze stagionali e due gol e due assist, numeri non banali per un difensore centrale alla prima esperienza in Serie A.