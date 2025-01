Ikonè potrebbe restare in Italia, il futuro dell'esterno offensivo della Fiorentina sarà ancora in Serie A? Secondo quanto appreso dal nostro Nicolò Schira, il Torino si sarebbe mosso e vorrebbe portare il calciatore viola sotto la Mole in prestito, mentre i gigliati vorrebbero monetizzare. Stesso discorso per il Bologna: Italiano apprezza il francese, ma non sembra all'orizzonte una proposta di acquisto a titolo definitivo.