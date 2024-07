VN – Fiorentina-Reggiana, i migliori: la prima volta di Kean, questo è Sottil?

1 di 2

I MIGLIORI

GERMOGLI PH: 19 LUGLIO 2024 FIRENZE VIOLA PARK PARTITA AMICHEVOLE FIORENTINA VS REGGIANA NELLA FOTO MISTER PALLADINO

KEAN: la prima volta non si scorda mai e la speranza della Fiorentina è che questo sia il primo di tanti. Grande forza fisica e tanta voglia. Siamo solo all'inizio ovviamente, ma questo è un bel Moise Kean.

PARISI: sarà merito del modulo o della fiducia di Palladino, ma questo sembra un altro Parisi. Contro la Primavera, il mister ha ripreso più volte l'ex Empoli. Questa sera non avrà fatto gol, ma l'uno due con Sottil è rimasto impresso ai tifosi all'interno del centro sportivo viola. La sua qualità offensiva, unita a un'idea di gioco propositiva come quella di Palladino può essere un mix perfetto per questa Fiorentina.

SOTTIL: grande gara del numero 7. Palladino l'ha detto in modo chiaro durante la conferenza stampa di presentazione e non si smentisce in campo: questa Fiorentina riparte proprio da lui. Prestazione ottima dell'esterno viola che, con azioni personali e non solo, illumina il VP con le sue giocate. Sarà l'anno di Sottil?

KOUAME: doppietta per il pupillo di Vincenzo Italiano che vuole confermarsi anche con Palladino. Il suo futuro è ancora da decifrare, soprattutto in caso di offerte interessanti. In caso di permanenza, l'ex Genoa può confermarsi come jolly dell'attacco viola.