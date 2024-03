VN – Fiorentina-Maccabi Haifa, il dato sugli spettatori: neanche 10mila al Franchi

Che la partita di domani non portasse allo stadio il numero di spettatori di un Fiorentina-Juventus era più che ovvio, ma il dato è desolante. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione i tifosi viola saranno circa 6700, mentre gli ospiti dovrebbero essere 800. Le limitazioni e la non grande appetibilità del match hanno portato la gente a rinunciare all'acquisto del biglietto. Domani quindi non si prospetta un grande spettacolo, almeno per quanto riguarda il tifo sugli spalti.