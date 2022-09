VN – Fiorentina, fatta per un colpo in prospettiva: arriva Berti dal Cesena

Fiorentina, fatta per l'arrivo di un giovane talento

La chiusura era nell'aria e adesso è finalmente arrivata. La Fiorentina chiude per un colpo di prospettiva. Dal Cesena arriva il classe 2004 Tommaso Berti. Il giocatore arriverà in maglia viola con la formula del prestito con diritto di riscatto e se dovesse convincere la società, per lui è pronto un contratto triennale. Il giovane talento ha firmato, grazie anche all'aiuto della R-s Management.