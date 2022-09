VN – Tutto fatto per Berti in Viola, a breve la chiusura. I dettagli dell’affare

La Fiorentina lavora sul mercato anche su colpi di assoluta prospettiva. Ed è da leggere in questo senso la trattativa, ormai avviata verso la buona riuscita, per il giovanissimo Tommaso Berti. Il giocatore classe 2004, di proprietà del Cesena, si appresta a diventare prestissimo un calciatore Viola. berti arriverà in toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se la Viola dovesse esser convinta dalla sua stagione, per lui è pronto un contratto triennale.