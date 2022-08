VN – La Fiorentina è pronta per chiudere un colpo di prospettiva

La Fiorentina pronta a chiudere per un colpo di prospettiva

Colpo di prospettiva per la Fiorentina. Infatti, la dirigenza viola ha trovato l'accordo con gli agenti di Tommaso Berti. Il centrocampista, classe 2004, è un tesserato del Cesena e ha stupito tutti con le su qualità. La Fiorentina e il club romagnolo sono in contatto per chiudere l'operazione.