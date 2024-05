VN – Esordio alle porte: con il Napoli arriva la nuova maglia

Come successo lo scorso anno nell'ultima partita di campionato contro la Roma, anche in questa stagione la Fiorentina potrebbe presentare la sua nuova maglia, per la stagione 2024/25, nell'ultima sfida casalinga contro il Napoli. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la possibilità che questo accada è molto probabile, in modo da lanciare la nuova divisa prima del termine di questa stagione sportiva. Ancora non ci sono i dettagli, ma dovrebbe trattarsi di uno stile molto basic.