VN – Distefano si avvicina alla Reggiana. La formula dell’operazione

Operazione in via di definizione tra Fiorentina e Reggiana per Distefano. L'ex Ternana finisce in prestito ma con un'opzione a favore dei viola

L'incontro tra Fiorentina e Reggiana di stasera non servirà solamente per provare qualche giocatore o schema, ma anche per definire gli ultimi dettagli della trattativa per Distefano. Infatti secondo quanto appreso dalla nostra redazione il classe 2003, che anno scorso ha disputato una grande stagione a Terni, sarebbe vicinissimo proprio alla Reggiana. L'operazione tra il club viola e quello emiliano sarebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina. Infatti la società viola così facendo potrebbe cautelarsi in caso di super stagione in Serie B e il conseguente riscatto della Reggiana, avendo un'opzione per riportare il giovane talento a Firenze