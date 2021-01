VN – Confermato il programma di Kokorin: martedì il primo allenamento. Le cifre della trattativa

Era già nell’aria, ma è arrivata la conferma. Stando a quanto raccolto da Violanews.com, il planning per l’arrivo di Kokorin alla Fiorentina non subirà nessuna modifica. Domani il giocatore svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma, e già martedì svolgerà il primo allenamento. Anche per quanto riguarda le cifre del trasferimento non ci sono sorprese: 4,5 milioni allo Spartak Mosca e 1,8 milioni più bonus (bonus che potrebbero portare l’ingaggio a 2,4-2,5) per l’attaccante russo. Per quanto riguarda il ruolo del terzino destro invece non ci sono novità. Mentre, sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, resta complicata la pista che porta a Torreira . Al momento non risultano infatti offerte concrete per il centrocampista uruguaiano (SCHEDA).

