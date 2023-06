VN – Conference, Franchi aperto non oltre la mezzanotte. Il punto sui maxischermi

Arrivano delle novità riguardo all'apertura straordinaria del Franchi per consentire al popolo viola di guardare insieme il grande appuntamento del 7 giugno, quando la Fiorentina sfiderà il West Ham nella finale di Conference League. Secondo quanto raccolto da Violanews, saranno due i maxischermi presenti sul manto erboso dello stadio di Campo di Marte, mentre il terzo schermo dove andrà in scena la sfida sarà il monitor presente sopra la Curva Ferrovia. Inoltre, sempre secondo quanto da noi raccolto, tutti i tifosi dovranno lasciare lo Stadio non oltre la mezzanotte per ordine del Prefetto di Firenze, per garantire la quiete pubblica del quartiere. Quest'ultimo era uno degli interrogativi che lasciava pensare che lo stadio non sarebbe stato aperto