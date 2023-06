VN – Franchi aperto per la finale? Non impossibile, ma la strada è in salita

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia relativa alla possibile apertura del Franchi. La strada, però, è tutto fuorché in discesa. Secondo, infatti, quanto appreso da Violanews.com, l'organizzazione dell'evento non è in dirittura d'arrivo. I punti interrogativi in seno alla Fiorentina riguardano soprattutto la quiete pubblica del quartiere (alla mezzanotte, tutto dovrebbe essere spento, salvo deroghe che devono essere rilasciate con relative tempistiche e modalità) e l'onerosità della serata, tutta a carico del club viola. Da Palazzo Vecchio, almeno per il momento, solo il caldeggiamento dato dalla mozione di qualche giorno fa, ma nessun cenno di aiuto a livello economico. In merito al Franchi sono comunque in programma altri incontri tra la Fiorentina e il Comune di Firenze per provare ad aprire l'impianto per il 7 giugno.