VN – Chi arbitrerà Juventus-Fiorentina? Per noi è un ballottaggio 70/30%

Domenica sera, alle 20:45, andrà in scena Juventus-Fiorentina, sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A, di enorme importanza per entrambe le squadre visto il brutto periodo che stanno vivendo. Gianluca Rocchi dovrà scegliere il profilo più adatto per gestire una sfida storicamente sentita e importante. Per capire su quale scelta potrebbe ricadere, siamo andati a chiederlo al giornalista di Italia 7, conduttore di 30° Minuto ed esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini.