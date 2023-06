VN – Casting portieri, la Fiorentina non perde di vista Falcone: il punto

I viola stanno valutando molti profili per la porta. Ma Ramadani potrebbe agevolare la pista Falcone

Il casting dei portieri per la Fiorentina sta entrando nel vivo. Oltre alle varie piste italiane, i viola stanno monitorando alcune situazioni anche dall'estero. Una scelta precisa non è ancora stata fatta ma tra i nomi più papabili resta quello di Vladimiro Falcone. Dopo l'ottima stagione al Lecce, il giocatore classe '95 è tornato alla Sampdoria (che ha esercitato il controriscatto) ma potrebbe finire nuovamente sul mercato. Secondo quanto raccolto da Violanews.com la Fiorentina apprezza Falcone e il suo profilo va tenuto in seria considerazione e potrebbe rivelarsi una soluzione più semplice di altre. La presenza di Fali Ramadani, che cura gli interessi del portiere, potrebbe favorire l'operazione.