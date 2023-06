VN – Casini (pres. Lega Serie A), rientro in Italia con dispiacere

Anche le istituzioni "piangono"

E così capita che ci imbattiamo in Lorenzo Casini, presidente di Lega, che rientra a Milano Malpensa con un volo in partenza dieci minuti dopo il nostro dall'aeroporto Vaclav Havel di Praga. Dispiaciuto per la sconfitta viola e per non aver visto il settore dedicato ai tifosi italiani stracolmo come quello occupato dagli inglesi (per via di intoppi nella vendita dei biglietti e non certo per negligenza dei cuori viola), ha preferito non rilasciare dichiarazioni, guardando avanti ai prossimi impegni assembleari e al primo spareggio dopo l'introduzione della nuova regola, quello per la salvezza in programma domenica a Reggio Emilia tra Spezia e Verona.