VN – Cambiano le regole per la prossima Serie A: niente più raccattapalle

Cambiano alcune regole secondare in vista della prossima Serie A: non ci saranno più i raccattapalle, come in Inghilterra

La nuova stagione è sempre più vicina e come sempre sono previste alcune piccole, grandi, novità. Alcune ve le avevamo raccontate nei giorni scorsi, oggi vi aggiungiamo altre due curiosità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dalla prossima stagione di Serie A non ci saranno più i raccattapalle, ma i cinesini con sopra i palloni, come in Inghilterra, per evitare perdite di tempo. Inoltre, i bambini, all'entrata in campo al fianco dei giocatori, non utilizzeranno più le maglie delle squadre.