VN – Cabral assente alla festa? Rientro autonomo per il brasiliano

Assente però Cabral, che visto il suo passato a Basilea ha deciso di tornare in maniera autonoma sfruttando il giorno libero di oggi, come raccolto dalla nostra redazione

Oggi la Fiorentina è stata accolta da numerosi tifosi. A partecipare alla festa sono stati tutti i componenti dello staff e la dirigenza viola. Assente però Cabral, che visto il suo passato a Basilea ha deciso di tornare in maniera autonoma sfruttando il giorno libero di oggi, come raccolto dalla nostra www. Ricordiamo che la famiglia del brasiliano si trova ancora in Svizzera.