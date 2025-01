VN – Biraghi al Verona? L’ex capitano non convinto e aspetta le big

Verona è la città della moglie, ma l'ex capitano viola Biraghi non è convinto e spera ancora in un passaggio in una big

Cristiano Biraghi può andare al Verona? Difficile, anche se non impossibile. L'asse tra Fiorentina e Verona si sta scaldando con l'operazione ormai definita di Valentini agli scaligeri, senza il coinvolgimento di Ghilardi. C'è un'altra operazione di cui i due club stanno parlando e riguarda lo scambio che vede coinvolti proprio Biraghi e l'ex viola Faraoni. L'ex capitano viola non è però al momento convinto della destinazione, nonostante sia la città di origine della moglie. Soprattutto in attesa che le altre squadre che si erano interessate a lui, tornino a farsi sotto. In particolar modo l'Inter, dove è cresciuto nelle giovanili, e il Napoli che lo aveva sondato qualche settimana fa.