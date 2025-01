Valentini fa già le valigie. Di Marzio: “Accordo per il prestito al Verona”

Il difensore è pronto già a partire in direzione Verona

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quello che riguarda il futuro di Nicolas Valentini. L'argentino, dopo le voci ventilate negli scorsi giorni, è pronto a fare le valigie nonostante sia arrivato da pochissimi giorni. Nel suo futuro c'è infatti l'Hellas Verona che ha trovato l'accordo con la Fiorentina per prelevarlo in prestito secco. L'accordo è già stato raggiunto e il ragazzo partirà a breve. A renderlo noto è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.