VN – Attacco viola in progress, c’è un’offerta per Kouame. La situazione

L’attacco della Fiorentina è un reparto in progress. La situazione Chiesa (che pure ultimamente sta giocando sulla fascia) è quella centrale, con una questione delicata che potrebbe rimanere aperta fino agli sgoccioli del mercato, con tutte le conseguenze del caso. Poi c’è Vlahovic, per il quale rimane ipotesi concreta il prestito, anche se il giocatore non è convinto. Non del tutto definita anche la posizione di Cutrone, il cui riscatto obbligatorio non è ancora scattato. E Kouame? Diventato titolare in questo avvio di stagione, ha già riacceso sirene di mercato: secondo quanto raccolto da Violanews.com, nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio di un club inglese pronto ad offrire 25 milioni. “No, grazie” la risposta della Fiorentina, che pure a gennaio lo ha pagato circa la metà. Almeno su Ribery, per fortuna, non ci sono dubbi. Dovesse muoversi qualcosa, la Fiorentina dovrebbe intervenire in entrata e come è noto il primo nome rimane Piatek (LEGGI QUI). Ma forse non è l’unico.