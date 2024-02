VN – Amatucci va in prestito in B, scelta la squadra

Lorenzo Amatucci è pronto a cimentarsi nel campionato di Serie B, sperando di potersi ritagliare uno spazio da protagonista in questa seconda parte di stagione. Il centrocampista classe 2004, in accordo con la Fiorentina, ha scelto di lasciare Firenze per andare a fare esperienza altrove. E ha potuto scegliere tra diversi club interessati. Secondo quanto raccolto da Violanews, infatti, Amatucci ha rifiutato le proposte della Reggiana e anche del Fortuna Sittard (in Olanda), dicendo sì alla Ternana, club umbro che lotta per salvarsi nel campionato cadetto e in cui militano già tanti altri giovani viola come Distefano, Favasuli, Lucchesi e Dalle Mura. La formula sarà quella del prestito.