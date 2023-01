VN – Agostinelli vuole la Serie B: due club interessati

Vittorio Agostinelli è pronto per una nuova avventura in B

Continua a muoversi il mercato in uscita della Fiorentina, che dopo aver sistemato gli "scontenti" si prepara a trovare una sistemazione anche ai più giovani saliti dalla Primavera. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Vittorio Agostinelli, trequartista classe 2002, sarebbe pronto a trovare una nuova squadra per questa seconda parte di stagione dopo l'esperienza iniziata da questa estate con la Reggina. Il calciatore, di ritorno a Firenze, sarebbe finito nel mirino di Cosenza e Perugia, oltre ai vari interessamenti dalla C, con i calabresi che avrebbero già avviato i contatti con il club viola per trovare una soluzione di prestito che accontenti tutti.