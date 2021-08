Vlahovic, tra voci ed indiscrezioni: a parlare siano finalmente i fatti

Analisi perlopiù lucida e disinteressata di quella che rischia di diventare l'ennesima telenovela, senza colpevoli né spiegazioni

Il dato di partenza non può che essere la situazione contrattuale che lega il bomber viola con la Fiorentina. Il contratto, siglato in tempi non sospetti quando militava ancora in pianta stabile in Primavera, recita scadenza nel giugno 2023. Un lasso di tempo non immediato, ma che per forza di cose non può lasciare tranquilla la società gigliata. Le trattative del resto vanno avanti da molto tempo, con alterni racconti dello stato dell'arte. Il giocatore non ha mai chiuso la porta alla proposta di Pradè & Barone, non disdegnando messaggi d'amore alla causa viola. Dusan è sempre apparso sereno, questo precampionato vissuto a Moena non ha fatto eccezione. La tanto agognata firma sul rinnovo però, ad oggi 10 agosto, non è ancora arrivata. Il nostro procedimento - esclusivamente razionale, si capisce - ci porta a farci una singola domanda: "Perché?"