ViP – Il pagellone di Natale: top e flop dal prestito. Chi avrà un 2023 Viola?

La nostra rubrica traccia un bilancio dell'anno che sta per concludersi per i calciatori di proprietà della Fiorentina che militano altrove. A Natale siamo tutti più buoni, ma com'è stato il 2022 dei "Viola in Prestito"? Andiamo a scoprire insieme chi si è distinto maggiormente tra i giocatori in orbita gigliata (TOP), chi fin qui ha deluso (FLOP) e chi spera ancora in un riscatto nel 2023 (PIÙ o MENO?), per convincere il club di Viale Fanti a puntare su di nel prossimo futuro.