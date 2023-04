Viola, partito il countdown: -3 alla sfida in terra polacca. Ecco il Lech Poznan

Tra la Fiorentina e la semifinale di Conference League c'è di mezzo quell'ostacolo chiamato Lech Poznan. Giovedì sera alle 21 i viola di Vincenzo Italiano - che hanno iniziato oggi a preparare la partita - saranno di scena al "Municipale", impianto da 43.000 posti (tutti coperti da una struttura avveniristica). Un ambiente caldo, carico, che aspetta la sfida con trepidazione dallo scorso 17 marzo, giorno appunto del sorteggio. La formazione polacca sta vivendo un ottimo momento nel proprio campionato, di cui è campione in carica: non perde dallo scorso 26 febbraio (2-1 in casa dello Slask Wroclaw) e appena due giorni fa ha vinto il derby contro il Warta per 2-0. Gli ultimi risultati positivi hanno dato una mano ai ferrovieri (così soprannominati perché per un periodo della loro storia i proprietari del club erano gli stessi delle Ferrovie dello Stato polacche, ndr) per riprendersi in classifica, dove al momento occupano il terzo posto: appare difficile, però, che il Lech possa recuperare sulle prime due della classe, Raków Częstochowa e Legia Varsavia, rispettivamente a +15 ed a +8 in graduatoria.