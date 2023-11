Viola Park aperto, l’ambiente è compatto. Con la Juve Nzola dall’inizio?

Un bel bagno nel “Popolo Viola” e una grande carica energetica, ecco cosa lascia dentro la prima volta di un allenamento aperto al Viola Park. Tante belle sensazioni che arrivano dalla voglia immediata di riscatto della squadra e dalla spinta senza se e senza ma dalla parte più calda della tifoseria. Non poteva esserci un pomeriggio più intenso per preparare la sfida di domenica prossima con la Juventus che, inutile dirlo, non potrà mai essere una partita come le altre. Ma nella testa c’è ancora, purtroppo e da dimenticare, l’ultimo secondo della partita con la Lazio. Quel cross fatto partire con troppa leggerezza da Ikoné, quella palla che trova Milenkovic fuori posizione, un salto goffo, un braccio proteso e la frittata è fatta. Robe che non vorrei mai più vedere, ma sulle quali si dovrà riflettere e lavorare. Negli anni, la Fiorentina di Italiano ha lasciato troppi punti in giro per errori come questo, fra posizionamenti sbagliati e fuorigioco come quello di Praga. Situazioni che spesso vanificato grandi prestazioni e il tanto lavoro fatto e rifatto durante la settimana fra campo e video. Credo che Italiano sia furibondo e ne avrebbe più di un motivo, ma penso anche che sia controproducente mettere in croce più di tanto un giocatore importante come Milenkovic, l’uomo di maggiore esperienza, quello che guida la difesa. C’è chi pensa a una possibile esclusione punitiva contro la Juve, per me ha senso soltanto se l’allenatore ha visto il giocatore poco sereno o confuso in questi giorni di allenamento. L’alternativa è ovviamente Ranieri, un altro mancino come Quarta. Non credo che Italiano voglia rischiare il ragazzino Comuzzo in una partita come questa, anche se ha già dimostrato di essere un talento verde da valorizzare, sulla scia di Kayode. Mi viene in mente anche Mina, per carisma, esperienza e fisicità potrebbe essere l’unica valida soluzione, ma dopo un lungo infortunio e un recupero da fare con intelligenza, non so quanto sia pronto. E’ vero che più di un mese fa in una situazione simile, dopo un lavoro di settimane mirato a recuperare gradualmente il muscolo stirato, ha giocato una grande partita con la sua Nazionale, ma i rischi ci sono. Alla fine meglio andare sul sicuro e sulle certezze per preparare una gara difficile, ma facilmente leggibile come quella con la Juve. E allora non resta che parlare con Milenkovic per capire e rasserenare, cercare di ottenere una reazione immediata: si sarà già colpevolizzato abbastanza da solo.