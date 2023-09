Viola Park, ancora un mese d’attesa. NZola, Ikone’ e Dodo per dimenticare l’Inter

Ho visitato il Viola Park e dispiace davvero tanto anche a me che i tifosi della Fiorentina non abbiano ancora avuto l’opportunità di vedere questa meraviglia e non possano godere di un qualcosa che mette la loro società al livello di tutte le più grandi d’Europa. Il Viola Park non può essere ancora percepito per intero perchè a parole non si può raccontare, si deve vedere . Sono sicuro che diventerà un grande orgoglio per tutti, che alzerà il senso di appartenenza del Popolo Viola. Orgoglio, è il termine giusto. Ne ho visti tanti, anche quello mitico del Real Madrid, ma questo lo metto decisamente fra i primi tre. Fantastico. Bellezza, modernità e funzionalità fuse al massimo livello. Sale al primo posto, se guardo l’orizzonte e vedo la skyline di Firenze.

Burocrazia...

Sono due mesi che è pronto, che la Fiorentina lavora dentro questo questo Paradiso calcistico, avrebbe potuto essere frequentato e vissuto anche da migliaia di tifosi, e invece è ancora tristemente chiuso. I più curiosi sono costretti a fermarsi sulla strada per capire, per intuire, per sbirciare. Tristi storie di ordinaria burocrazia italica che in questo caso sta bloccando il Viola Park, ma che da decenni sta paralizzando il nostro Paese. “La burocrazia dovrebbe essere amica”, ha detto l’altro giorno il ministro dello sport Abodi riferendosi proprio al caso del Viola Park e invece troppo spesso diventa un nemico invisibile e per questo imbattibile. Qualche pratica sarà stata anche presentata con ritardo qualche errore nell’iter di sicuro è stato fatto anche dal progettista che comunque ha realizzato in due anni e mezzo un’opera strordinaria, ma quando ti accorgi che vetri antisfondamento non bastano più e li devi proteggere ancora, quando in uno stadio da 1500 posti dove giocano i ragazzi serve una via di fuga per far scappare i giocatori in caso di invasione, quando non si può stare a contatto con il terreno di gioco quando invece si può fare a San Siro dalla sala Vip e in molti altri stadi, quando l’Uefa ti dice di abbattere le barriere e invece trovi qualcuno che centimetro alla mano ti fa alzare anche le reti, un po’ di sconcerto viene. Al di là del milione di euro speso in più.