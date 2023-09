Casamonti: “Per due campi per i giovani la legge impone paletti come a San Siro”

Il Corriere dello Sport di oggi, analizza la questione ritardi Viola Park, riportando anche le parole dell'architetto artefice del progetto della nuova casa viola, Marco Casamonti. Come scrive il quotidiano, la struttura si sviluppa su un terreno di 26 ettari e include 12 campi regolari, 67 uffici, 12 padiglioni, 400 parcheggi, 19 sale riunione, 75 camere, ristoranti, negozi, bar, un'area benessere, un centro medico e due mini stadi. Uffici e squadre si sono già trasferiti qui, ma i visitatori esterni non possono accedere, nonostante 6 progetti su 7 siano stati approvati, infatti, quello relativo ai due mini stadi (Curva Fiesole da 3000 posti e Davide Astori da 1500 posti) è fermo. Secondo l'architetto Casamonti: "Per due stadi dedicati a giovani e bambini la legge impone gli stessi paletti di San Siro e dell'Olimpico. Parliamo di normative vetuste che non aiutano chi ha visione e decide di investire, come Commisso e la Fiorentina. Volevamo due mini-stadi senza barriere(...). Non è stato possibile e quindi abbiamo rinunciato alla deroga che avrebbe ulteriormente allungato i tempi, tornando al progetto tradizionale". La Fiorentina, come riporta il giornale, è stata così costretta ad alzare le recinzioni, a modificare la viabilità ed a proteggere i vetri del ristorante che si trova al livello del terreno di gioco. Il club a luglio si sarebbe adeguato a una serie di richieste ma, a fronte di nuove indicazioni da soddisfare, ora si sente preso in giro. "Tutto questo va in controtendenza anche rispetto alle normative UEFA, che puntano invece ad un calcio senza barriere" -ha affermato anche il dg della Fiorentina Joe Barone.