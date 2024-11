Verona, chi sono gli attaccanti tirati fuori dal cilindro da Sogliano

Un attacco tirato fuori dal cilindro

Le doti intuitive di Sogliano si sono manifestate subito alla prima giornata di campionato quest'anno: 3-0 secco al Napoli del neo allenatore Antonio Conte (non l'ultimo arrivato) e tre reti segnate da due nuove acquisti: il capoverdiano Dailon Livramento ed il colombiano Daniel Mosquera (doppietta per lui). E pensare che in estate Livramento era stato acquistato per 600.000 Euro dal MVV Maastricth, squadra con la quale in Keuken Kampioen Divisie (la Serie B olandese, per intenderci) aveva segnato 16 gol in 35 partite, mentre per Mosquera erano stati spesi 700.000 Euro per prelevarlo dall’America de Cali, squadra proprietaria del cartellino del giocatore che l'anno scorso aveva giocato in prestito, invece, all'Atletico Bucaramanga in Liga Dimayor (la massima serie del campionato colombiano) raccogliendo 18 presenze e 5 gol, e 8 presenze e 2 reti nella Fase Final. Per i due attaccanti, ad ora, 4 gol in due dei 16 segnati dai gialloblu, i quali però possono contare anche su altri nomi poco conosciuti tirati fuori dal cilindro da Sogliano lì davanti. Tra questi Amin Sarr, svedese classe 2001 che predilige la posizione di ala destra. Arrivato a fine agosto in prestito dall'Olympique Lione, l'esterno ha raccolto 5 presenze ed un gol (quello nella nettissima sconfitta per 6-1 contro l'Atalanta), con Zanetti che l'ha lasciato in panchina nell'ultima giornata al Bentegodi contro la Roma. Interessante, infine, un altro affare concluso da Sogliano nel reparto avanzato, ovvero l'arrivo di Casper Tengstedt in maglia gialloblu. L'attaccante danese è stato preso in prestito con diritto di riscatto dal Benfica, squadra nella quale ha giocato anche in Champions League: 4 presenze ed un assist nella scorsa stagione, nella quale ha raccolto anche 4 presenze in Europa League, e 17 in campionato condite da 4 gol e un assist, con il danese che ha spesso relegato in panchina anche una vecchia conoscenza viola, ovvero Arthur Cabral.