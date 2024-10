Quanto vale la Fiorentina? Ecco il dato in Serie A e in Europa

Il valore della Fiorentina in Italia e in Europa

La Fiorentina è al 45° posto nella classifica generale, con un valore complessivo di 299 milioni di euro distribuito su 36 giocatori, con una media di 8,3 milioni per giocatore. In Serie A, la Fiorentina è l'ottavo club per valore della rosa, dietro Inter, Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Bologna.