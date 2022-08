Vedo rosso: Cabral, la Conference e Van Wolfswinkel

Ecco perchè Italiano potrebbe puntare su Cabral contro il Twente

Simone Bargellini

Affidereste ad Arthur Cabral l'attacco della Fiorentina per la sfida con il Twente? Una gara che, lo ricordiamo, indirizzerà il destino europeo e, in parte, la stagione viola. Molti, probabilmente, risponderebbero di no. Meglio andare sul "sicuro" puntando su Luka Jovic, subito in gol al debutto in maglia viola. Eppure Italiano sembra aver scelto il brasiliano per la gara di Conference, dopo aver spremuto il serbo contro la Cremonese anche oltre la sua attuale autonomia.

Cabral, il bomber di Conference League

Del resto, i numeri di Cabral in Conference League. Non sono buoni, sono strepitosi. 13 gol in 12 presenze, nella scorsa stagione, non una vita fa. E sapete come andò nel playoff tra Basilea e Hammarby, il corrispettivo di Fiorentina-Twente? Tripletta di Cabral all'andata, nel 3-1 per gli svizzeri. E non solo: gol al ritorno nel 3-1 per gli svedesi decisivo per portare il Basilea ai rigori e poi penalty decisivo nella serie dal dischetto per portare i suoi ai gironi. Tanta roba. Insomma, se da un lato è vero che il Cabral visto finora nella Fiorentina ha lasciato molto a desiderare, dall'altro lato è evidente che il brasiliano abbia nelle corde molto di più.

Cabral e i trascorsi con Van Wolfswinkel

Lo sapevate che Cabral e Van Wolfswinkel (uno degli "spauracchi" del Twente) sono stati compagni di squadra per due stagioni al Basilea? Ecco, è accaduto tra il 2019 e il 2021. Solo che il brasiliano era la stella della squadra mentre l'olandese era la sua riserva. I numeri, anche qui, non mentono: 38 gol tra campionato ed Europa per Cabral in quelle due annate, appena 8 i centri di Van Wolfswinkel. Vista così, dovrebbero essere gli olandesi a preoccuparsi: il rosso (del Twente) risveglierà il "toro" Cabral?