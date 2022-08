Jovic su IG: “Felice per il primo gol”. E Duncan commenta…

Luka Jovic ha iniziato con il piede giusto la sua avventura con la Fiorentina. Gol al debutto ufficiale e 3 punti portati a casa, seppur in extremis. In questo day after l'attaccante serbo ha celebrato il suo esordio col classico post social e il commento in inglese: "Buon inizio di stagione. Sono così eccitato per le prossime partite! Felice per il primo goal della stagione". E tra i commenti spunta quello di incoraggiamento di Alfred Duncan: "First of many" ("il primo di tanti") ha scritto il centrocampista ghanese.