VC Arietani Legnano a VN: “Tifare viola nonostante la pandemia. A Commisso… ”

Il Viola Club "Arietani Legnano", fondato nel 2010, ci racconta la dura vita dei viola club al tempo della pandemia

Paolo Mugnai

La dura vita dei viola club al tempo della pandemia. Se poi sei lontano da Firenze, ancora di più. Ne parliamo con Marco Piccoli, fondatore del Viola Club "Arietani Legnano" nel 2010 insieme a Luca Manfreda, Simone Guelfi e Francesco Perazzo, quattro amici delle scuole superiori che condividevano la stessa, anomala, vista la regione, passione calcistica.

La loro storia

“A causa della pandemia siamo stati ognuno a casa propria, uniti solo da un gruppo Whatsapp in cui commentavamo le partite e le vicende viola, ma da un mesetto ci siamo ritrovati per le ultime gare del campionato e siamo intenzionati a continuare ad agosto dal 14 per la Serie A, il 18 e 25 in occasione dei play off della Conference League”.

Dove vi ritrovate?

“La nuova sede è in un locale in viale Lombardia 39 a Castellanza vicino a Legnano, a una ventina di chilometri da Milano”.

Quanti siete?

“Eravamo una sessantina pre-pandemia e contiamo di aumentare il numero con la nuova stagione. Continuiamo a essere presenti nonostante si sia in netta minoranza circondati da milanisti, interisti e juventini. Abbiamo la testa dura come gli arieti che non si fermano davanti a nessuno, da qui il nostro nome di "Arietani". La tessera, che consente di vedere insieme in tv tutte le partite della Fiorentina di Campionato, Conference League e Coppa Italia, costa 15 euro. A Firenze cerchiamo di venire quando possibile, ma a Milano e Torino coi fratelli granata ci siamo sempre in quelle quattro partite di campionato”.

Tifosi della Fiorentina in Lombardia

“Siamo diversi per lavoro ed età, si va da un bambino figlio di un nostro socio che gira con la maglia viola che fu di Ribery a un signore di 81 anni che ne ha viste più di tutti noi. Ci sono quelli nati in Toscana ma i cui genitori si sono trasferiti qui; quelli trasferiti per lavoro, soprattutto rappresentanti di commercio; quelli nati qui ma con genitori toscani e quelli come me, milanesi ma con la passione per la Fiorentina, innamorati di un giocatore e da lì di tutta la squadra. Nel mio caso fu decisivo Roberto Baggio quando lo vidi a San Siro segnare quel fantastico gol a Giovanni Galli. Mi impressionò quella squadra piccolina capace di battere il grande Milan di Sacchi”.

Sietenaturalmente soddisfatti della stagione appena finita…

“Diciamo che poteva anche andare meglio, ma considerando gli ultimi sei anni almeno torniamo in Europa quindi ce la godiamo, tralasciando tutto il resto, le polemiche”.

Dato che siete in zona, che si dicedella battuta del presidente Commisso su Gerry Cardinale nuovo proprietario del Milan?

“Qui non l’ha capita nessuno, né noi né i milanisti. Ovvero il senso. Ma a lui che gliene importa di quello che farà il presidente del Milan? Io credo che Commisso sia un po’ frustrato perché ci ha messo un sacco di soldi ma i tifosi non lo osannano, del resto è un po’ quello che succede sempre a Firenze. Vorrebbe essere amato di più”.

Un’impressione sull’ultima conferenza stampa?

“Nessuno ce l’ha con lui perché i risultati stanno venendo però … quando è arrivato, c’era tanta voglia di cambiare, dopo Della Valle era diventato l’idolo di tutti. Ora, certo, non si pensa più di vincere lo scudetto in un anno”.

Torreira?

“Per noi non va toccato. Siamo assolutamente pro Torreira, non capiamo perché non lo vogliano riscattare. Totalmente inaspettato quanto sta avvenendo, eravamo convinti di ripartire da lui. Amrabat è bravo, ma se vai in Europa te ne servono almeno due e Amrabat non è al livello di Torreira”.

Che cosa chiedete al presidente Commisso?

“Di non smorzare l’entusiasmo, perché se ci toglie quello… almeno sognare vogliamo. Risentire i discorsi che faceva Della Valle negli ultimi tempi, non è il massimo dopo solo tre anni di gestione”.