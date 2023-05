Unità, dovere, destino

Unità

Non c'è bisogno di spronare i tifosi della Fiorentina a stare con la squadra. Le coreografie impostate per le semifinali e la finale di Coppa Italia sono da applausi, la squadra recepisce e ringrazia prima di scendere in campo e dopo il fischio finale. Il rapporto che si è venuto a creare è puro ossigeno per una formazione che ha giocato 58 partite e che ha davanti le ultime due in un calendario dai ritmi folli. In questo, sembra di rivedere il muro giallo del Borussia Dortmund, che non si è disunito nemmeno nell'ora più buia, ieri, con un titolo sfuggito dalle mani in maniera surreale, quasi come il 5 maggio per l'Inter. Vedere il video in alto per credere. Non abbiamo molti dubbi circa il fatto che, in caso di malaugurata sconfitta a Praga, la reazione dei sostenitori viola presenti sarà la stessa. Anche chi scrive, nel suo piccolo, assicura Unità alla causa e si ripromette di chiudere l'occhio critico e non commentare eventuali voci di mercato che coinvolgeranno Italiano da qui al 7 giugno.