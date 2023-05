Venuti saluta, ma Saponara? Jovic c’è. La gara degli addii e delle candidature

La gara di ieri è stata l'ultima al Franchi per alcuni (vedi Venuti, ma anche Saponara). Mentre altri l'hanno usata per candidarsi per un posto da titolare contro il West Ham

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla scelta del turnover di Italiano, che rivoluzione la Fiorentina dopo la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Tre conferme (Quarta, Biraghi e Ikonè) e otto cambi. Fuori Terracciano, Dodò, Milenkovic, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Nico e Cabral, e dentro Cerofolini, Venuti, Igor, Duncan, Mandragora, Barak, Saponara e Jovic. La gara di ieri è stata l'ultima al Franchi per alcuni (vedi Venuti, ma anche Saponara). Mentre altri l'hanno usata per candidarsi per un posto da titolare contro il West Ham. Per esempio, Jovic conferma di essere in grande forma. Così, la Fiorentina porta a casa i tre punti per evitare rimpianti nel momento in cui la Juventus sarà penalizzata dalla UEFA. L'ottavo posto è ancora possibile.