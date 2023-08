Una volta che ti vedono come un meme, per quanto tu ci provi è quello che sei

Koko-pops

In Italia non sembra esserci aria per lui: il Frosinone ha abbandonato la pista praticamente senza neanche esplorarla, Italiano stesso gli dà spazio nelle amichevoli per metterlo in mostra sperando che arrivi qualche acquirente. Solo che il passato da bad boy in Russia e lo status di esubero (lui, Benassi e Castrovilli sono i principali indiziati ad essere esclusi dalla lista dei 25 in caso di mancata cessione) non aiuteranno la società a monetizzare dalla sua uscita.