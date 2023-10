Una partita, un gradino, un sogno

Molto più di un derby

Per questo insomma, la gara con l'Empoli rappresenta molto di più di un “derby”. E' (appunto) una di quelle classiche partite “buccia di banana” sulle quali è facilissimo scivolare, e battere musate tante inattese quanto dolorose. Le premesse, tanto per tornare al messaggio da cui siamo partiti, ci sono tutte. L'enorme dislivello tecnico, le infinite difficoltà della squadra di Andreazzoli (peggior attacco d'Europa, tanto per citare un dato), lo straordinaria fiducia che sta accompagnando non solo la Fiorentina ma (finalmente) anche Vincenzo Italiano. Raramente, in questi due anni e mezzo, si era respirata tanta stima nei confronti dell'allenatore ed il timore è che i suoi detrattori siano lì. Nascosti, ma pronti a sparare alzo zero al primo mezzo passo falso. Lui lo sa, ma ormai ha deciso di non farci caso. La sua preoccupazione insomma, è tutta sulla gara di lunedì, e non a caso (a meno che non sia lui a tirarsi indietro) Nico Gonzalez, nonostante le fatiche con la nazionale, giocherà dal primo minuto. Un match che se affrontato nel modo giusto sfocerebbe molto probabilmente in un risultato pieno che, allora si, proietterebbe i viola verso orizzonti nemmeno lontanamente immaginabili ad inizio stagione.